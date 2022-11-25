Экс-депутат муниципалитета Ярославля признан виновным в ДТП

Дмитрия Соколова оштрафовали за вождение без прав. ФОТО: страница Дмитрия Соколова ВКонтакте

Мировой судья признал экс-депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Соколова виновным в совершении административного правонарушения. Речь идет о ДТП на Московском проспекте, в которое бывший народный избранник попал 5 ноября. За руль он сел, будучи лишенным водительских прав.

- Дмитрию Соколову назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в Ярославском областном суде. – Административный штраф Соколов уже выплатил.

На этой неделе бывший депутат был исключен из партии «Единая Россия». Перед этим Дмитрий Соколов на своей странице разместил пост, в котором извинялся за случившееся, но позже публикация была удалена. По словам очевидцев, которые потом подтвердили в полиции, в момент аварии водитель был пьян.