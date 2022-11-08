«Отвечать буду по закону»: бывший депутат муниципалитета Ярославля извинился за совершенное им ДТП

Дмитрий Соколов принес извинения участникам ДТП, которое он спровоцировал. ФОТО: страница Дмитрия Соколова ВКонтакте

Бывший депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов публично признался в том, что совершил ДТП. Пост он опубликовал на своей странице ВКонтакте и закрыл комментарии к нему.

- Да, ДТП было с моим участием, скрывать ничего не собираюсь, ни от кого не прячусь. Признаю, что совершил серьезную ошибку, отвечать буду по закону. Заявление на приостановку членства в партии написано и скоро будет подано. Раскаиваюсь искренне, прошу прощения у всех, кто разочаровался во мне. С пострадавшей стороной индивидуально выйду на связь, ущерб компенсирую. Берегите себя, окружающих и не совершайте подобных ошибок, - написал Дмитрий Соколов.

Авария с участием бывшего депутата произошла на Московском проспекте 5 ноября. Внедорожник, которым управлял Дмитрий Соколов, врезался в машину, стоящую на перекрестке. По словам свидетелей ДТП, водитель внедорожника был очень сильно пьян.