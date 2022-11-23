Экс-депутата из Ярославля Дмитрия Соколова исключили из «Единой России» за пьяное ДТП

Экс-депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Соколова исключили из партии «Единая Россия». ФОТО: страница Дмитрия Соколова ВКонтакте

Экс-депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Соколова исключили из партии «Единая Россия». 5 ноября мужчина спровоцировал ДТП, в котором только по случайности никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе полиции, водитель в момент аварии был пьян.

Дмитрий Соколов написал заявление на приостановку членства в партии «Единая Россия», однако, там решили исключить бывшего депутата из своих рядов.

- Безответственное поведение, которое выражается в управлении автомобилем в состоянии опьянения и ставит под угрозу жизнь и здоровье окружающих, несовместимо с членством в «Единой России». Этот принцип закреплен в решениях центральных партийных органов, содержащих требование об исключении из партии лиц, которые допустили такие правонарушения, - говорится в сообщении.

На своей странице ВКонтакте Дмитрий Соколов извинился за случившееся. Он пообещал выйти на связь с другими участниками аварии и компенсировать им ущерб. Произошло ли это, не известно. Но этот пост бывший депутат уже удалил.