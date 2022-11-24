В полиции рассказали о пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Ярославле

В аварии пострадали два человека. ФОТО: группа "Дороги Ярославля" ВКонтакте

Вчера, 23 ноября, на улице Зеленцовской у дома №17 произошло ДТП. В автобус №19 с пассажирами врезалась «Газель». За рулем ЛИАЗа находился 51-летний водитель, грузовиком управлял 38-летний мужчина.

Изначально сообщалось о трех пострадавших: двоих взрослых и ребенке. Но сегодня информацию обновили.

- В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса: 31-летняя женщина и 18-летняя девушка. Они нуждаются в амбулаторном лечении, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Обстоятельств аварии устанавливаются. Проверку сейчас проводит прокуратура области.

- Будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе пассажирских перевозок, - сказали в ведомстве.