В Ярославле «Газель» врезалась в автобус: три человека, в том числе ребенок, в больнице

Три человека пострадали при столкновении автобуса и "ГАЗ". ФОТО: группа "Дороги Ярославля" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 23 ноября, столкнулись автобус и «Газель». По предварительным данным, грузовик въехал в ЛИАЗ.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, пострадали три человека: двое взрослых и ребенок. Все они доставлены в больницу.

Авария произошла на улице Зеленцовской у дома №17. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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