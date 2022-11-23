В Ярославле «Газель» врезалась в автобус: три человека, в том числе ребенок, в больнице

Три человека пострадали при столкновении автобуса и "ГАЗ". ФОТО: группа "Дороги Ярославля" ВКонтакте
В Ярославле сегодня, 23 ноября, столкнулись автобус и «Газель». По предварительным данным, грузовик въехал в ЛИАЗ.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, пострадали три человека: двое взрослых и ребенок. Все они доставлены в больницу.
Авария произошла на улице Зеленцовской у дома №17. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Информация будет дополняться.