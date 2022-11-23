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Общество23 ноября 2022 13:54

В Ярославле «Газель» врезалась в автобус: три человека, в том числе ребенок, в больнице

Авария произошла на улице Зеленцовской
Полина Вачнадзе
Три человека пострадали при столкновении автобуса и "ГАЗ". ФОТО: группа "Дороги Ярославля" ВКонтакте

Три человека пострадали при столкновении автобуса и "ГАЗ". ФОТО: группа "Дороги Ярославля" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 23 ноября, столкнулись автобус и «Газель». По предварительным данным, грузовик въехал в ЛИАЗ.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, пострадали три человека: двое взрослых и ребенок. Все они доставлены в больницу.

Авария произошла на улице Зеленцовской у дома №17. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Информация будет дополняться.

Происшествия: ДТП