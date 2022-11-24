Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 ноября 2022 8:37

Группа мобилизованных из Ярославской области отправилась на службу

Сколько человек уехали и куда именно не сообщается
Полина Вачнадзе
Очередная группа бойцов отправилась к месту службы. ФОТО: группа "Ярославский пехотный полк"

Очередная группа бойцов отправилась к месту службы. ФОТО: группа "Ярославский пехотный полк"

Из учебного центра в Ярославской области очередная группа бойцов отправилась к месту службы. Сколько человек и куда именно они едут в целях безопасности не уточняется.

- Бойцы, Ангела-Хранителя вам! Успехов в вашей нелегкой службе! Вас любят и ждут в родных краях! – написали авторы поста в группе «Ярославский пехотный полк» в Телеграм-канале.

Первые отправки мобилизованных начались в октябре. Тогда сообщалось, что служить они будут в Южном федеральном округе.