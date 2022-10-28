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НовостиОбщество28 октября 2022 11:29

Из Ярославской области началась отправка мобилизованных

Дальнейшее обучение они будут проходить в Южном Федеральном округе
Полина Вачнадзе
Из Ярославской области в ЮФО началась отправка мобилизованных. ФОТО: Telegram-канал "Ярославский пехотный полк"

Из Ярославской области в ЮФО началась отправка мобилизованных. ФОТО: Telegram-канал "Ярославский пехотный полк"

В Ярославской области началась отправка мобилизованных. Дальнейшую подготовку и углубленное изучение военного дела, как сообщили в правительстве региона, ярославцы будут проходить в Южном Федеральном округе.

Обучение организуют также на базе учебного центра, который имеет полный арсенал необходимого вооружения и техники.

- После того, как военнослужащие пройдут обучение, они будут полностью готовы к выполнению поставленных задач, - сказали в правительстве Ярославской области.

Для мобилизованных, которые остаются в ярославском учебном центре, продолжатся занятия. Их будут обучать боевому слаживанию подразделений.