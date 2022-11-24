Мэр Ярославля остался без одного заместителя

В мэрии Ярославля упраздняют должность заместителя мэра по взаимодействию с областными органами власти Фото: Полина Вачнадзе

Мэр Ярославля Артем Молчанов остается без своего заместителя по взаимодействию с областными органами власти. Евгений Чуркин, который занимал этот пост, переходит на работу в правительство региона. В мэрии приняли решение не искать нового сотрудника, а сократить эту должность.

По словам Артема Молчанова, сейчас необходимо найти заместителей по социально-экономическому развитию Ярославля и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.