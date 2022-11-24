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НовостиПолитика24 ноября 2022 6:49

Мэр Ярославля остался без одного заместителя

После ухода Евгения Чуркина на работу в правительство, его должность сократят
Полина Вачнадзе
В мэрии Ярославля упраздняют должность заместителя мэра по взаимодействию с областными органами власти

В мэрии Ярославля упраздняют должность заместителя мэра по взаимодействию с областными органами власти

Фото: Полина Вачнадзе

Мэр Ярославля Артем Молчанов остается без своего заместителя по взаимодействию с областными органами власти. Евгений Чуркин, который занимал этот пост, переходит на работу в правительство региона. В мэрии приняли решение не искать нового сотрудника, а сократить эту должность.

По словам Артема Молчанова, сейчас необходимо найти заместителей по социально-экономическому развитию Ярославля и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.