Михаил Евраев усилил команду местными кадрами

В правительстве Ярославской области произошел ряд назначений Фото: Полина Вачнадзе

Губернатор области Михаил Евраев провел серию назначений на руководящие посты в правительстве. Команду пополнили шесть профессионалов, половина из них - местные кадры, хорошо известные жителям Ярославской области, а половина - специалисты из других регионов.

Департамент общественных связей возглавит Дмитрий Юнусов, который с 2017 года является главой Тутаевского района. Дмитрий Юнусов родился в Данилове, окончил факультет экономики ЯрГу имени Демидова. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях.

На пост руководителя Департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Ярославской области возвращается Евгений Чуркин. Последние полгода он занимал должность вице-мэра города Ярославля, отвечал за взаимодействие городской и областной администраций и курировал масштабный проект благоустройства «Наши дворы». В 2017 году Евгений Чуркин победил в кадровом проекте «Муниципальная команда губернатора Ярославской области».

Корпорацию развития Ярославской области возглавит Юрий Бойко. Он родился в Ярославле, в 1998 году закончил ярославский Провинциальный колледж, в 2003 году — с отличием экономический факультет ЯрГу им. П.Г. Демидова. В 2004 году занял должность начальника Управления информации и развития Ростовского района. С июня 2006-го по октябрь 2009 года работал первым заместителем главы администрации Ростова, а после был избран главой городского поселения Ростов. 1 января 2013 года Юрий Бойко перешел на должность главы Департамента территориального развития в правительстве Ярославской области.

Денис Хохряков с должности заместителя утверждается губернатором на пост директора Департамента имущественных и земельных отношений. Работал на руководящих позициях в системе Минобороны России по управлению имуществом вооруженных сил Российской Федерации, в территориальном управлении Росреестра.

Награжден ведомственными и государственными наградами, имеет благодарность Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Сергей Гончар назначен заместителем директора Департамента строительства с возложением обязанностей директора. Имеет большой опыт государственной и муниципальной службы. Работал на производстве, занимал должность главы администрации муниципального образования Мурманской области. Потом продолжил карьеру на руководящих должностях в федеральных министерствах - в Министерстве экономического развития РФ и Министерстве цифрового развития РФ.

Олег Тихенький назначен губернатором на должность заместителя директора Департамента охраны окружающей среды и природопользования с возложением исполнение обязанностей директора. Общий стаж государственной гражданской службы – более 30 лет. Олег Тихенький родился в Ставропольском крае. Занимал руководящие позиции в органах исполнительной власти в разных субъектах Российской Федерации – в Ставропольском крае, Сахалинской области, Краснодарском.