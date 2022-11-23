В депздраве назвали причину увольнения директора Ярославской областной больницы

В областных больницах, по приказу Минздрава, не будет директоров. ФОТО: страница Василия Тубашова ВКонтакте

Директор Ярославской областной клинической больницы Василий Тубашов 27 декабря покидает свой пост. В департаменте здравоохранения и фармации региона пояснили, почему было принято такое решение.

- Сокращение директоров больниц областного уровня – это требование Министерства здравоохранения, которое выпустило Приказ 21 января 2022 года. В нем четко прописано, что руководителем больницы областного, краевого и республиканского уровня может быть только главный врач. Не директор, а главный врач. Поэтому мы приводим нашу структуру в четком соответствии с этим приказом, - сообщили КП-Ярославль в департаменте.

Там уточнили, что все директорам больниц предложены варианты трудоустройства. Не стал исключением и Василий Тубашов, однако, он от них отказался.