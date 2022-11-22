Василий Тубашов уходит с поста директора Ярославской областной больницы

Василий Тубашов покидает пост директора Ярославской областной клинической больницы. ФОТО: страница Василия Тубашова ВКонтакте

Василий Тубашов покидает пост директора Ярославской областной клинической больницы, сообщает Yarnews.ru. Его последним рабочим днем станет 27 декабря.

Эту должность нынешний депутат муниципалитета города занял в 2021 году, после увольнения из департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. Его место заняла Оксана Пиклун, в отношении которой сейчас расследуется уголовное дело. Она на должности главы депздрава пробыла всего полтора месяца.

Сам Василий Тубашов увольнение с поста директора областной больницы никак не комментирует. Зато свое мнение по этому поводу высказала депутат региональной Думы Елена Кузнецова:

- Сказать, что удивлена – ничего не сказать! Непонятна позиция депздрава и правительства области. Человек поставил работу в областной больнице на новый уровень. Отлично ведется работа по профилактике различных заболеваний. А выборы Василия Викторовича в депутаты муниципалитета Ярославля? Казалось бы – варяг, который стал своим для жителей области, - пишет на своей странице ВКонтакте депутат.

Ее поддержали и в комментариях:

- Кто автор этого решения? Что за напасть в Ярославле - стоит появиться стоящему специалисту, как его стараются заменить!

- Человек был на своем месте, старался улучшить жизнь вверенного подразделения.

- Плохого о нем никогда не слышал, а это о многом говорит.