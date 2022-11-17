В Ярославле вновь не смогли продать недострой на Октябрьской площади

15-этажное здание выставляют на торги уже в четвертый раз Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле в очередной раз не смогли продать недострой на Октябрьской площади. Аукцион должен бы состояться 17 ноября, но желающих приобрести здание, которое требует огромных вложений, не нашлось. Даже после того, как стоимость упала на 151 миллион рублей и составила 325,5 миллионов рублей.

15-этажное здание выставляют на торги уже в четвертый раз. Усугубляет ситуацию то, что в зоне ЮНЕСКО строения не могут быть выше 10 этажей. Чтобы получить разрешение на дальнейшее строительство, собственник должен снести последние пять этажей.