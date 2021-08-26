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Общество26 августа 2021 11:33

Недострой на Октябрьской площади в Ярославле вновь оказался никому не нужен

Здание не смогли продать уже в третий раз
Полина Вачнадзе
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Недострой на Октябрьской площади, прозванный ярославцами «Мордором», вновь не смогли продать. Здание, которое готово лишь на 5%, оценили в сумму, чуть выше 476 миллионов рублей, но желающего стать собственником многоэтажки не нашлось. На аукцион не пришло ни одной заявки.

Продать 15-этажное строение пытаются уже в третий раз. Мэр Ярославля Владимир Волков обещал, что недострой все же будет доведен до ума. Правда, пока желающих это сделать нет. Усугубляет ситуацию то, что для продолжения строительства необходимо «урезать» здание на пять этажей – в зоне ЮНЕСКО здания не могут быть выше 10 этажей.