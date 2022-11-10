Ярославцы попросили нового мэра города сохранить все троллейбусные маршруты

Жители Ярославля обратились к мэру с просьбой сохранить все работающие в городе троллейбусные маршруты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ярославля обратились к новому мэру Артему Молчанову с просьбой сохранить все работающие в городе троллейбусные маршруты.

Во время своего выступления 7 ноября избранный депутатами градоначальник отметил, что троллейбусную систему необходимо пересматривать и при этом обратить внимание на маршруты, которые дублируют автобусы и трамваи. Ярославцы не на шутку испугались, что могут остаться без части электротранспорта.

По мнению горожан, ликвидация троллейбусов только усугубит ситуацию с проездом по городу. После транспортной реформы многие автобусы ходят не регулярно, подвижного состава не хватает на всех пассажиров, что особенно остро ощущается в часы пик. При таком положении вещей троллейбусы являются отличной альтернативой нестабильно работающим автобусам.

Поэтому, при пересмотре маршрутной сети, ярославцы попросили мэра видоизменить систему работы троллейбусов или перевести их на работу только в часы пик, но ни к коем случае не ликвидировать полностью.

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