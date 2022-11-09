Инаугурация мэра Ярославля пройдет 11 ноября

Инаугурация Артема Молчанова, избранного мэром Ярославля, состоится 11 ноября. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

Инаугурация Артема Молчанова, избранного мэром Ярославля, состоится в пятницу, 11 ноября, в большом зале мэрии города. Время начала торжественной церемонии пока не назначено.

Артем Молчанов примет присягу и получит удостоверение мэра города.

Теперь уже бывший заместитель председателя правительства региона Артем Молчанов был избран мэром областного центра 7 ноября. За его кандидатуру проголосовали 36 из 38 депутатов муниципалитета города.