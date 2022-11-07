Наибольшее количество голосов на выборах мэра Ярославля набрал Артем Молчанов

Он набрал 36 голосов и 38. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 7 ноября, на заседании муниципалитета выбрали мэра города. Наибольшее количество голосов за кандидата на должность градоначальника набрал заместитель председателя правительства региона Артем Молчанов.

За кандидатов голосовали поднятой рукой депутаты муниципалитета. Артем Молчанов получил 36 голосов из 38.

Напомним, что на должность мэра заявки подавали семь человек: Андрей Головин, Владимир Думкин, Сергей Павловнин, Артем Молчанов, Александр Симон, Александр Трудоношин и Анатолий Каширин.