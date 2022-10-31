Суд оштрафовал сотрудника ярославского магазина, поставившего ребенка на колени

За неповиновение полицейским суд оштрафовал работника сетевого магазина на Тормозмом шоссе. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

За неповиновение полицейским суд оштрафовал работника сетевого магазина на Тормозном шоссе в Ярославле. Сотрудники правоохранительных органов, которые приехали на вызов, попросили мужчину предъявить документы, однако, он их требования проигнорировал, вел себя агрессивно и пытался скрыться.

- Фрунзенский районный суд признал Рахмана К. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции», назначил наказание в виде штрафа в 2 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Скандальный ролик, на котором видно, как взрослый мужчина бьет, а потом прилюдно унижает подростка, разлетелся по ярославским пабликам в середине октября. Детский конфликт, в который вмешался отец одного из мальчиков, закончился возбуждением уголовного дела. Расследование продолжается.