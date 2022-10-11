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Общество11 октября 2022 7:31

СК России поставил на контроль дело об унижении ребенка сотрудником ярославского магазина

Взрослый мужчина ударил мальчика и поставил его на колени
Полина Вачнадзе
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом, который произошел в Ярославле

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом, который произошел в Ярославле

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом, который произошел в Ярославле. В соцсетях появились кадры, как взрослый мужчина прилюдно унижает ребенка: он поставил мальчика на колени и заставил извиняться перед своим сыном.

- Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области доложить об обстоятельствах произошедшего. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, - сообщили в пресс-службе ярославского управления.

Личность мужчины, который поднял руку на ребенка, уже установлена. Это сотрудник сетевого магазина на Тормозном шоссе Ярославля, на крыльце которого и произошел конфликт.

Во время беседы в отделении полиции он уже попросил прощения и у мальчика, и у его родителей.