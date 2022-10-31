Ярославскую фабрику «Красный перекоп» закрыли для посещений на время режима повышенной готовности

Билеты на аудиоспектакль «Радио Фабрика», который проводится на предприятии «Красный Перекоп», сняты с продажи. ФОТО: группа "Textil" ВКонтакте

Билеты на аудиоспектакль «Радио Фабрика», который проводится в культурном пространстве Textil на предприятии «Красный Перекоп», сняты с продажи.

- Руководство фабрики уведомило нас о том, что фабрика на время введения режима повышенной готовности закрыта для посещений, - рассказали в соцсетях организаторы спектакля.

Однако, по их словам, на других мероприятиях пространства этот запрет не отразился. Они проходят в обычном режиме.

Режим повышенной готовности был введен в Ярославской области 19 октября. По словам губернатора региона Михаила Евраева, в первую очередь, в области будет усилен контроль за правопорядком, каких-либо ограничений для ярославцев вводить не собираются.