Режим повышенной готовности: что это значит для ярославцев

Глава государства Владимир Путин подписал указ, которым ввел в регионах ЦФО режим повышенной готовности Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вчера, 19 октября, глава государства Владимир Путин подписал указ, которым ввел в регионах ЦФО режим повышенной готовности.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пояснил, что это значит для ярославцев.

- На данный момент никаких ограничений для жителей не вводим. Обо всех изменениях будем оперативно сообщать. Призываю вас проявлять бдительность и доверять только официальной информации, - написал в своем Telegram-канале глава области.

Он пояснил, что повышенный уровень готовности означает усиление контроля за правопорядком. В первую очередь внимание будет уделяться охране критически важных объектов, антитеррористической защищенности, поддержке экономики и промышленности.