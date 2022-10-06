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Общество6 октября 2022 7:55

В Ярославской области будут производить сыр «Моцарелла»

Соглашение заключили правительство региона и «Любимский сырзавод»
Полина Вачнадзе
В Любиме будут делать сыр «Моцарелла»

В Любиме будут делать сыр «Моцарелла»

Фото: Правительство Ярославской области

В Любиме будут делать сыр «Моцарелла»: соглашение подписано между правительством региона и «Любимским сырзаводом» на агропромышленной выставке «Золотая осень».

- Продукция нового предприятия в Любиме поможет заместить импортные поставки полюбившегося многим сыра. Кроме того, в регионе появится новое высокотехнологичное производство, а значит, будут открыты и дополнительные рабочие места для местных жителей, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Предприятие разместят на площадях бывшего Любимского сыродельно-маслодельного завода. Сейчас там идет ремонт, после будет доставлено оборудование. Запустить производство планируется к 2024 году.

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