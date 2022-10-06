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Общество6 октября 2022 7:15

В Ярославской области появится больше 1000 рабочих мест

На выставке «Золотая осень» заключены соглашения на 8 миллиардов рублей
Полина Вачнадзе
Восемь инвестиционных соглашений на сумму в 8 миллиардов рублей заключены Ярославской областью на агропромышленной выставке

Восемь инвестиционных соглашений на сумму в 8 миллиардов рублей заключены Ярославской областью на агропромышленной выставке

Фото: Правительство Ярославской области

Восемь инвестиционных соглашений на сумму в 8 миллиардов рублей заключены Ярославской областью на агропромышленной выставке «Золотая осень-2022». Благодаря этому в регионе появится более 1000 новых рабочих мест.

Среди самых масштабных проектов – строительство в Ярославле предприятия по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, а также увеличение до 6 тысяч тонн мощности тутаевского завода по производству мороженого

Напомним, выставка «Золотая осень» проходит в Подмосковье с 5 по 8 октября. Ярославская область представляет более 20 видов продукции. В числе участников – АО «Ярославский бройлер», ЗАО «Атрус», ОАО «Волжанин», ООО «Собрание», ООО «КЦК «Аронап» и другие товаропроизводители.