Уроженцу Рыбинска Алексею Катериничеву, погибшему при обстреле Херсона, присвоено звание Героя РФ

Президент Владимир Путин присвоил Алексею Катериничеву звание Героя России посмертно. ФОТО: Официальный интернет-портал правовой информации

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России первому заместителю главы Херсонской области Алексею Катериничеву.

- За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно), - говорится в документе.

Уроженец Рыбинска, кавалер трех орденов Мужества, погиб в ночь на 30 сентября во время ракетного обстрела Херсона. Как сообщила российский правозащитник и общественный деятель Яна Лантратова, ВСУ наносили удары, целясь в дом, где жил Алексей Катериничев.

На должность замглавы по безопасности Херсонской администрации Алексей Катериничев был назначен в конце августа. Ранее он занимал пост первого заместителя начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», на протяжении 20 лет работал в ФСБ РФ, принимал участие в более 20 контртеррористических операциях.