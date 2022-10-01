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Общество1 октября 2022 12:15

Уроженцу Рыбинска Алексею Катериничеву, погибшему при обстреле Херсона, присвоено звание Героя РФ

Указ подписал Президент России Владимир Путин
Полина Вачнадзе
Президент Владимир Путин присвоил Алексею Катериничеву звание Героя России посмертно. ФОТО: Официальный интернет-портал правовой информации

Президент Владимир Путин присвоил Алексею Катериничеву звание Героя России посмертно. ФОТО: Официальный интернет-портал правовой информации

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России первому заместителю главы Херсонской области Алексею Катериничеву.

- За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно), - говорится в документе.

Уроженец Рыбинска, кавалер трех орденов Мужества, погиб в ночь на 30 сентября во время ракетного обстрела Херсона. Как сообщила российский правозащитник и общественный деятель Яна Лантратова, ВСУ наносили удары, целясь в дом, где жил Алексей Катериничев.

На должность замглавы по безопасности Херсонской администрации Алексей Катериничев был назначен в конце августа. Ранее он занимал пост первого заместителя начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», на протяжении 20 лет работал в ФСБ РФ, принимал участие в более 20 контртеррористических операциях.