В Херсоне погиб уроженец Рыбинска, кавалер трех орденов Мужества Алексей Катериничев

В ночь на 30 сентября в результате ракетного удара по Херсону погиб уроженец Рыбинска Алексей Катериничев. ФОТО: ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер"»

В ночь на 30 сентября в результате ракетного удара по Херсону погиб уроженец Рыбинска Алексей Катериничев. В конце августа он был назначен первым заместителем главы администрации Херсонской области.

- Для меня это невероятная трагедия. Алексей Катериничев один из лучших людей, которых я знала за свою жизнь. Замглавы по безопасности Херсонской области. Разговаривала с ним абсолютно каждый день. Этот человек спасал детей во время трагедии в Школе Беслана. Это ближайший человек, который был рядом с погибшим Евгением Зиничевым (министр МЧС). Мы с ним несколько раз пересекали Антоновский мост для того, чтобы помочь людям. Это настоящий герой! Кавалер трех орденов мужества. А я считаю, что герой России. Он лично помогал каждому, кто к нему обращался, спасал деток. Вчера вечером мы долго говорили. Он очень много сделал в своей жизни. Его убили целенаправленно. Били по его комнате. 00.27, - написала в своем Telegram-канале российский правозащитник и общественный деятель Яна Лантратова.

Алексей Катериничев родился 30 июля 1974 года в Рыбинске Ярославской области. В 1991 году закончил Уссурийское суворовское военное училище, в 2004-м - Пограничную академию ФСБ России, принимал участие в более 20 контртеррористических операциях.