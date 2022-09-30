«Звонят матери и жены»: в ярославский ОНФ поступило 250 обращений по частичной мобилизации

С 25 сентября в центр помощи необоснованной мобилизованных, открытый на базе ярославского ОНФ, поступило около 250 жалоб Фото: Иван МАКЕЕВ

С 25 сентября в центр помощи необоснованно мобилизованных, открытый на базе ярославского ОНФ, поступило около 250 жалоб. Обращения поступают из Ярославля, Рыбинска, Ярославского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского, Гаврилов-Ямского, Некрасовского, Пошехонского и Мышкинского районов.

Как сообщили в ОНФ, большая часть жалоб касается возраста призывников.

- Повестки получают едва ли не все подряд. Это приводит к неразберихе, нам регулярно звонят плачущие матери и жены, не ожидавшие такого поворота, - сказали в областном ОНФ.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта Оксана Каменецкая рассказала про звонок, который в центре помощи раздался вчера, 29 сентября:

- Позвонила дочь 52-летнего рядового запаса из Рыбинска, у которого нет боевого опыта. На медкомиссии ему поставили группу Б и сказали, что через 10 дней отправят на сборы. Разбираемся.

К общественникам обратился тутаевец: мужчина болен диабетом, зависит от инсулина, но в военном билете у него стоит категория А. ОНФ проинформировал о произошедшем областной военкомат.

Обращения направлены и по другим случаям. Например, в Ярославле повестка пришла 44-летнему отцу девочки, которая после травмы передвигается только по квартире и то на костылях. В ноябре она должна отправиться на реабилитацию и без папы ей придется тяжело.

Пытаются помочь и учителю физкультуры одной из школ города. Мужчина не только ведет уроки, но и занимается с ребятами в дополнительных кружках, а также взял на себя классное руководство. Оставить его на рабочем месте попросили ученики и их родители.

Некоторые случаи ошибочной мобилизации уже удалось разрешить. После вмешательства общественников, дома остался 62-летний майор запаса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ярославском ОНФ рассказали, куда обращаться тем, кого ошибочно призвали на службу

Можно позвонить или отправить сообщение (подробнее)