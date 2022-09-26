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Общество26 сентября 2022 8:29

В ярославском ОНФ рассказали, куда обращаться тем, кого ошибочно призвали на службу

Можно позвонить или отправить сообщение
Полина Вачнадзе
На базе отделений Народного фронта развернули центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу

На базе отделений Народного фронта развернули центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На базе отделений Народного фронта развернули центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу. Также в ОНФ можно обратиться, если существуют организации быта мобилизованных.

Обращения от жителей Ярославской области принимают по адресу: Ярославль, улица Свободы, 87А, офис 105. Здесь находится региональное отделение ОНФ. Также сообщение можно направить по электронке: 76region@onf.ru.

- Рассказать о несправедливости в отношении вас или ваших близких вы также можете в наших пабликах ВКонтакте и «Одноклассниках», - уточнили в ОНФ. – Частичная мобилизация – это закон и требование сегодняшнего дня. Любые нарушения закона и халатность недопустимы.

При частичной мобилизации подлежат призыву на военную службу граждане Российской Федерации, находящиеся в запас.

- Это те, кто имеет военно-учетную специальность. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях. Под понятием прохождение военной службы понимается как прохождение военной службы по призыву, так и по контракту, в том числе участие в боевых действиях. Пожаловаться на действие или бездействие сотрудников военкомата можно начальнику военкомата, а также в вышестоящий комиссариат, прокуратуру или в суд, - сообщили на портале «Объясняем. Ярославская область».