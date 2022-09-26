В ярославском ОНФ рассказали, куда обращаться тем, кого ошибочно призвали на службу

На базе отделений Народного фронта развернули центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу Фото: Алексей БУЛАТОВ

На базе отделений Народного фронта развернули центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу. Также в ОНФ можно обратиться, если существуют организации быта мобилизованных.

Обращения от жителей Ярославской области принимают по адресу: Ярославль, улица Свободы, 87А, офис 105. Здесь находится региональное отделение ОНФ. Также сообщение можно направить по электронке: 76region@onf.ru.

- Рассказать о несправедливости в отношении вас или ваших близких вы также можете в наших пабликах ВКонтакте и «Одноклассниках», - уточнили в ОНФ. – Частичная мобилизация – это закон и требование сегодняшнего дня. Любые нарушения закона и халатность недопустимы.

При частичной мобилизации подлежат призыву на военную службу граждане Российской Федерации, находящиеся в запас.

- Это те, кто имеет военно-учетную специальность. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях. Под понятием прохождение военной службы понимается как прохождение военной службы по призыву, так и по контракту, в том числе участие в боевых действиях. Пожаловаться на действие или бездействие сотрудников военкомата можно начальнику военкомата, а также в вышестоящий комиссариат, прокуратуру или в суд, - сообщили на портале «Объясняем. Ярославская область».