В аппарате уполномоченного по правам человека в Ярославской области открыта «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации

В аппарате уполномоченный по правам человека в Ярославской области начала работать «горячая линия» Фото: Полина Вачнадзе

В аппарате уполномоченный по правам человека в Ярославской области начала работать «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации.

Обращения принимаются ежедневно по номеру 8(4852)78-60-32:

- с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30,

- в пятницу с 08:30 до 16:30,

- в нерабочее время и выходные дни телефон работает в режиме автоответчика круглосуточно.

Также можно написать в WhatsApp, Telegram, Viber на телефон омбудсмена +7 910 828 00 10.

Письменные обращения принимают по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Революционная, д.28, по электронной почте: upch@yarregion.ru, через сайт Уполномоченного, а также на странице Уполномоченного ВКонтакте.

Личный прием сотрудниками аппарата Уполномоченного осуществляется без предварительной записи по адресу: г. Ярославль, ул. Революционная, д.28 с понедельника по четверг, с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09.00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

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