В аппарате уполномоченного по правам человека в Ярославской области открыта «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации

В аппарате уполномоченный по правам человека в Ярославской области начала работать «горячая линия»
Фото: Полина Вачнадзе
В аппарате уполномоченный по правам человека в Ярославской области начала работать «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации.
Обращения принимаются ежедневно по номеру 8(4852)78-60-32:
- с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30,
- в пятницу с 08:30 до 16:30,
- в нерабочее время и выходные дни телефон работает в режиме автоответчика круглосуточно.
Также можно написать в WhatsApp, Telegram, Viber на телефон омбудсмена +7 910 828 00 10.
Письменные обращения принимают по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Революционная, д.28, по электронной почте: upch@yarregion.ru, через сайт Уполномоченного, а также на странице Уполномоченного ВКонтакте.
Личный прием сотрудниками аппарата Уполномоченного осуществляется без предварительной записи по адресу: г. Ярославль, ул. Революционная, д.28 с понедельника по четверг, с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09.00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).
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