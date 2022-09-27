«Горячая линия» по вопросам частичной мобилизации: о чем чаще всего спрашивают ярославцы

Часть звонков по частичной мобилизации принимают специалисты колл-центра по вопросам COVID-19 Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области начала работать «горячая линия» по частичной мобилизации. Задать свои вопросы ярославцы могут по номеру 122. Номер уже знакомый и привычный – по нему жители региона звонили, когда самостоятельно не могли решить какие-то проблемы, связанные с коронавирусной инфекцией.

Сейчас специалисты колл-центра отвечают и на вопросы о частичной мобилизации. Но эта мера временная.

- Наша линия по COVID-19 открыта с апреля 2020 года, работа уже налажена и четко структурирована. А поскольку линия по частичной мобилизации еще только формируется, принято решение часть звонков переключать на нас, - пояснила заведующая отделением ГБУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер» Елена Куклина. – Мы обучили наших операторов работать по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Но если операторы помочь не могут, переключаем звонок на военкомат.

На «горячей линии» сейчас задействованы семь специалистов: пятеро работают днем – с 8 утра до 20:00, двое – ночью, с 20:00 до 8 утра. Нет ни праздничных дней, ни выходных: помощь ярославцам может потребоваться в любой момент. Номер 122 разделен по каналам: на кнопке 1 принимают вопросы по частичной мобилизации, на кнопке 2 – по COVID-19, на 3-ей ответят, если есть проблемы с кэшбеком за детский отдых, а кнопка 4 предназначена для решения проблем вынужденных переселенцев.

В день операторы принимают около 400 сообщений и сейчас около 2/3 вопросов связаны именно с призывом.

- Ярославцы спрашивают, кого призывают, какие отсрочки действуют, что с собой взять мобилизованным, какие понадобятся вещи и документы. Немало вопросов по студентам, - говорит Елена Куклина.

Чтобы успокоить учащихся и, если нужно, помочь им, в Ярославском педагогическом университете для студентов и преподавателей создан ситуационный центр по вопросам мобилизации.

Также, помимо «горячей линии» 122 в Ярославской области на базе регионального ОНФ открыли центры содействия ошибочно призванным на службу. Обращения принимают по адресу: Ярославль, улица Свободы, 87А, офис 105. Также сообщение можно направить по электронке: 76region@onf.ru.