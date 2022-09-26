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Общество26 сентября 2022 14:42

Ярославский педуниверситет создал ситуационный центр по вопросам частичной мобилизации

Обращаться могут студенты, преподаватели и сотрудники ЯГПУ
Полина Вачнадзе
В ЯГПУ имени К.Д.Ушинского создан ситуационный центр по вопросам частичной мобилизации

В ЯГПУ имени К.Д.Ушинского создан ситуационный центр по вопросам частичной мобилизации

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославском государственном университете имени К.Д.Ушинского создан ситуационный центр по вопросам частичной мобилизации. Обратиться в центр с вопросами могут студенты, преподаватели и сотрудники учебного учреждения.

- Руководитель ситуационного центра – проректор по учебной части Михаил Соловьев. Вопросы можно задать по телефону 8(4852)72-87-10 или написать по адресу mjsolovjev@yandex.ru, - сообщают в группе «Ярославский педагогический» ВКонтакте.