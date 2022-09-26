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Общество26 сентября 2022 11:53

В Волковском театре Ярославля врио художественного руководителя назначен Герман Громов

Соответствующий приказ опубликовали на сайте театра
Анастасия ГОЛУБЕВА
Герман Громов назначен врио художественного руководителя театра. ФОТО: сайт Волковского театра

Герман Громов назначен врио художественного руководителя театра. ФОТО: сайт Волковского театра

В Волковском театре Ярославля врио художественного руководителя назначен Герман Громов. Со второй половины августа текущего года он занял пост директора Первого русского. 18 августа Герман Громов был представлен творческому коллективу театра.

- Возложить временное исполнение обязанностей художественного руководителя Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова» на директора Громова Германа Владимировича с 21 сентября 2022 года на время отсутствия художественного руководителя, - говорится в приказе Министерства культуры РФ.