Цветы с прощания с Сергеем Пускепалисом отнесли на могилы ярославских военных, погибших во время спецоперации

Цветы, которые принесли на прощание с Сергеем Пускепалисом и Александром Синицыным, отнесли на могилы военнослужащих Фото: Театр имени Волкова

22 сентября в Ярославле прощались с худруком Волковского театра Сергеем Пускепалисом и водителем театра Александром Синицыным. Они погибли в аварии по дороге в Москву, куда перегоняли автомобиль, предназначенный для бойцов на Донбассе.

- Друзья, в день похорон вы принесли невероятно большое количество цветов. Мы при всем желании не смогли бы разместить их все на могилах Сергея Пускепалиса и Александра Синицына, - написали в группе Волковского театра ВКонтакте. - Мы решили возложить оставшиеся цветы на могилы артистов, директоров театра, работников цехов и людей, связавших свою жизнь с театром, которые похоронены на муниципальных кладбищах Ярославля.

Часть цветов отвезли на могилы ярославских военных, которые погибли во время спецоперации.

- Мы уверены, что Сергей Пускепалис одобрил бы такое решение, - считают сотрудники Первого русского.

Актер и режиссер не раз ездил в ДНР и ЛНР, отвозил бойцам гуманитарную помощь. Этим летом он передал участникам СВО свой УАЗик, который друзья подарили ему на 50-летие.