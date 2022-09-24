В ярославской полиции прокомментировали ЧП с падением девочки из окна второго этажа

Как девочка получила травму, сейчас выясняется Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция устанавливает обстоятельства падения из окна второго этажа коттеджа 12-летней девочки. ЧП произошло в Заволжье на улице Крайней около 9 утра 23 сентября.

В местных чатах соседи искали записи с камер видеонаблюдения: по одной из версий, девочку из окна выкинул мужчина в черной маске, который проник в дом. Но во время проверки эта история не подтвердилась.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что информация о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней не соответствует действительности. Обстоятельства получения травмы девочкой устанавливаются, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

После падения школьницу увезли в травмпункт. Никаких серьезных повреждений медики у нее не нашли.

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