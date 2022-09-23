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Происшествия23 сентября 2022 12:44

Соцсети: в Ярославле девочку выкинул из окна второго этажа мужчина в маске

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы
Полина Вачнадзе
На место выехали сотрудники правоохранительных органов

На место выехали сотрудники правоохранительных органов

Фото: Артем КИЛЬКИН

В чате улицы Крайняя поселка Заволжье сегодня, 23 сентября, появилось тревожное сообщение. Автор написал, что утром неизвестный мужчина в маске проник в один из коттеджей и из окна второго этажа выкинул девочку-пятиклассницу.

- Соседи в чате спросили, нет ли у кого записей с камер видеонаблюдения. Все происходило около 9 утра. Девочку, говорят, увезли в травмпункт, - рассказала КП-Ярославль жительница одного из коттеджей поселка.

На место выехали сотрудники Росгвардии и полиция. Официальных комментариев по данному происшествию пока нет.

Однако источник в правоохранительных органах сообщил КП-Ярославль, что, вероятнее всего, из окна девочка выпала сама, а история с мужчиной в маске - лишь плод детского воображения. Во всяком случае, на данный момент своего подтверждения она не получила.

В соцсетях ярославцы предполагают, что ребенка мог выкинуть из окна кто-то из своих, а неизвестного мужчину придумали, чтобы избежать ответственности. Но известно, что девочка утром находилась дома одна.

Никаких серьезных травм ребенок не получил. У нее только ушибы и царапины.

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