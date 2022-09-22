В Дзержинском районе Ярославля открыли две площадки для дрессировки собак

В Дзержинском районе Ярославля – у дома №12 на улице Громова и у дома №2Д на проспекте Дзержинского – открыли площадки для занятий с собаками Фото: Мэрия Ярославля

В Дзержинском районе Ярославля – у дома №12 на улице Громова и у дома №2Д на проспекте Дзержинского – открыли площадки для занятий с собаками. Сейчас в районе уже семьи специализированных территорий для дрессировки животных.

- Это территории для комфортного и цивилизованного выгула, что для нашего района особенно актуально, потому что у нас много собаководов. Здесь жители проведут с пользой время со своими питомцами, а также пообщаются с другими хозяевами и их четвероногими друзьями. На следующий год мы рассчитываем, что количество площадок увеличится, - сказала глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.

На площадках установили тренажеры для животных, для их хозяев – лавочки. Такие огороженные территории обустроят во всех районах Ярославля. Как получить ключи и попасть на площадку для выгула, можно узнать здесь.

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