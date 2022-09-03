В Ярославле владельцы животных не могут попасть на новые площадки для выгула собак

В Ярославле новые площадки для собак закрыли на ключ. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В группе "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте владельцы собак жалуются, что не могут попасть на площадку для тренировок у колеса обозрения. Ее, построенную и оборудованную в рамках проекта "Наши дворы", открыли в конце августа.

- Хотели сходить сегодня позаниматься, порадоваться тому, что и в Кировском районе появилась обустроенная площадка. Пришли и расстроились, так как нас ждала закрытая площадка. Туда ходят только те, у кого есть ключ? А если и остальные хотят заниматься, где его брать, - возмущается автор поста.

Аналогичная жалоба и у жителей Пятерки. Собаководы не могут попасть на площадку на улице Автозаводской. Территория обнесена забором, вход закрыт на замок.

Как пояснили в администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля, площадка на Автозаводской еще не действует. Она начнет работать 5 сентября, в этот же день вручат ключи тем владельцам животных, которые придут на открытие. Остальные собаководы могут взять у них ключ и сделать дубликат.

- Если этот вариант не подходит, можно обратиться за ключом в администрацию района, - уточнили в ведомстве.

Так же следует поступить и собаководам, которым удобно заниматься с животными на площадке в Кировском районе у колеса обозрения.