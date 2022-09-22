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Общество22 сентября 2022 6:44

Врио ректора ЯрГУ имени Демидова назначен Сергей Кащенко

Александр Русаков сейчас находится в отпуске
Полина Вачнадзе
Временно исполняющим обязанности ректора ЯрГу имени П.Г. Демидова назначен Сергей Кащенко. ФОТО: группа "ЯрГУ им. П.Г. Демидова" ВКонтакте

Временно исполняющим обязанности ректора ЯрГу имени П.Г. Демидова назначен Сергей Кащенко. ФОТО: группа "ЯрГУ им. П.Г. Демидова" ВКонтакте

Временно исполняющим обязанности ректора ЯрГу имени П.Г. Демидова назначен Сергей Кащенко.

Сергей Кащенко - выпускник математического факультета Демидовского университета. С момента окончания вуза является его сотрудником. Имеет звание доктора физико-математических наук, профессор.

Александр Русаков 20 сентября Указом губернатора Ярославской области назначен сенатором от региона.Сейчас он находится в отпуске.