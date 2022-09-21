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Политика21 сентября 2022 6:08

Сенатором от Ярославской области стал Александр Русаков

Это решение губернатора поддержала Валентина Матвиенко
Полина Вачнадзе

Сенатором от Ярославской области указом губернатора региона назначен ректор ЯрГУ имени Демидова, доверенное лицо президента РФ Александр Русаков.

- Я выдвинул три кандидатуры, все они достойны представлять регион. После серьезных консультаций остановился на кандидатуре Александра Русакова. Это решение я обсуждал и с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, она также поддержала эту кандидатуру. Уверен, он может защищать интересы Ярославской области на федеральном уровне. Как я и говорил, будем делать ставку на местные кадры – на тех, кто своей работой заслужил авторитет у жителей региона. Александр Ильич как раз такой человек, - сказал глава региона Михаил Евраев.

На пост сенатора помимо Александра Русакова претендовали депутат Госдумы Николай Бурляев и бывший первый заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Костин.