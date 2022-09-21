Сенатором от Ярославской области стал Александр Русаков

Сенатором от Ярославской области указом губернатора региона назначен ректор ЯрГУ имени Демидова, доверенное лицо президента РФ Александр Русаков.

- Я выдвинул три кандидатуры, все они достойны представлять регион. После серьезных консультаций остановился на кандидатуре Александра Русакова. Это решение я обсуждал и с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, она также поддержала эту кандидатуру. Уверен, он может защищать интересы Ярославской области на федеральном уровне. Как я и говорил, будем делать ставку на местные кадры – на тех, кто своей работой заслужил авторитет у жителей региона. Александр Ильич как раз такой человек, - сказал глава региона Михаил Евраев.

На пост сенатора помимо Александра Русакова претендовали депутат Госдумы Николай Бурляев и бывший первый заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Костин.