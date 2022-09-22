Прощание с ярославским журналистом Сергеем Кулаковым пройдет 23 сентября

Прощание с Сергеем Кулаковым состоится 23 сентября. ФОТО: Денис Палатников, ВКонтакте

20 сентября не стало известного ярославского журналиста, руководителя отдела политического мониторинга департамента общественных связей правительства региона Сергея Кулакова.

- Прощание с Сергеем пройдет 23 сентября с 10:30 до 11:30 в ритуальном зале по адресу Ярославль, улица Магистральная, 1, - сообщили коллеги журналиста.

Сергей скончался на рабочем месте, предположительно, от сердечного приступа. Ему было 46 лет.