В Ярославле на рабочем месте скончался сотрудник правительства

Не стало известного в Ярославле журналиста Сергея Кулакова. ФОТО: страница Сергея Кулакова ВКонтакте

Вчера, 20 сентября, скончался известный в Ярославле журналист, руководитель отдела политического мониторинга департамента общественных связей правительства региона Сергей Кулаков. Он умер прямо на рабочем месте, предположительно, случился сердечный приступ.

Сергею было 46 лет. Долгие годы он работал политическим обозревателем газеты «Северный край». Все коллеги отзываются о нем, как об ответственном, грамотном специалисте, который досконально разбирался в своей работе, и просто хорошем человеке.

- Гениальный человек, обладавший универсальными знаниями по общественным наукам. Хороший друг и товарищ. Великолепный сотрудник, работоспособность которого не знала границ. Добрый, честный, порядочный, - говорит коллега Сергея Евгений Соловьев.