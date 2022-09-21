В полиции прокомментировали задержание мужчины в школе №56 Ярославля

Опасных предметов у мужчины не нашли. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Днем 21 сентября в школу №56 Ярославля поступил вызов. В образовательное учреждение проник посторонний мужчина. Сотрудница охраны, опасаясь, что человек может быть вооружен и опасен, нажала тревожную кнопку, на место прибыли сотрудники Росгвардии.

- Задержан 39-летний мужчина. Он был досмотрен, опасных предметов при нем не обнаружено. Противоправных действий против учащихся он не совершал, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Что ярославцу понадобилось в школе, сейчас выясняется.