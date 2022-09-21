«По школе бегает мужчина»: в соцсетях опубликовали фото из школы №56 Ярославля

Росгвардия задержала мужчину, проникшего в школу. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В соцсетях сегодня, 21 сентября, опубликовали фото, сделанные в школе №56 Ярославля. На кадрах - сотрудники Росгвардии и задержанный ими мужчина. О том, что в школе не все спокойно, родителям сообщили ученики.

- Получила сообщение от дочки – по школе бегает мужчина. Сказать, что я до сих пор в шоке, ничего не сказать. 56 школа. Вопрос: где охрана была, которую мы проплачиваем? Кто отвечает за жизни детей в школе? Слава богу, что ничего не случилось. Но детей с каждым днем страшнее в школу отпускать, - пишет обеспокоенная мама в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

мужчина напугал учащихся. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Сразу появились предположения, что мужчина вооружен. Однако в департаменте образования мэрии эту информацию опровергли.

- В школу 56 самовольно пришел неизвестный мужчина, не родитель. Сотрудница охраны нажала тревожную кнопку, на вызов приехала Росгвардия и провела задержание. Мужчина был без оружия, - уточнили в ведомстве.

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