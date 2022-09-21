В Ярославской области откроют вытрезвители

В Ярославской области в 2023 году собираются открыть вытрезвители Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославской области будут открыты вытрезвители. Людям, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, помощь будут оказывать не в больницах, а в специализированных организациях. Законопроект в первом чтении уже приняли на заседании комитета по социальной политике Ярославской областной Думы. Вытрезвители должны открыться уже в 2023 году.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Натальи Морозовой, в медицинской помощи нуждаются только 10% пьяных людей, доставленных в больницы. Некоторые особо буйные пациенты представляют опасность для медработников и наносят ущерб медучреждениям.

Где будут находиться вытрезвители, пока не ясно. Но известно, что в Ярославле это учреждение откроется на базе наркологической больницы. У вытрезвителя будет отдельное здание и свое структурное подразделение.