В Ярославской области могут вновь заработать вытрезвители
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В нашем регионе могут вновь заработать вытрезвители. Эти учреждения были закрыты в 2011 году.
Сейчас врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым в областную думу был внесен законопроект о создании вытрезвителей.
- Проектом закона предусматривается соответствующий порядок создания на территории Ярославской области специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, - говорится в пояснительной записке к проекту закона от 15 августа 2022 года.
Если Ярославская областная дума утвердит этот законопроект, то вопросом создания вытрезвителей займутся с января 2023 года.