В Ярославской области могут вновь заработать вытрезвители Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В нашем регионе могут вновь заработать вытрезвители. Эти учреждения были закрыты в 2011 году.

Сейчас врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым в областную думу был внесен законопроект о создании вытрезвителей.

- Проектом закона предусматривается соответствующий порядок создания на территории Ярославской области специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, - говорится в пояснительной записке к проекту закона от 15 августа 2022 года.

Если Ярославская областная дума утвердит этот законопроект, то вопросом создания вытрезвителей займутся с января 2023 года.