В Ярославской области возбудили уголовное дело из-за загрязнения реки

Ущерб, причиненный памятнику природы, оценили в миллион рублей. ФОТО: департамент охраны окружающей среды и природопользования ЯО

Тутаевская прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки Рыкуша, которая является памятником природы Ярославской области. Установлено, что реке причинен ущерб, который оценили в 1 миллион рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов».

Кроме того, прокуратура направила в суд иск в адрес администрации Тутаевского района, МУП ТМР «ТКС» и ООО «Водосток». Ведомство требует прекратить сброс сточных вод на территорию памятника природы, сообщили в прокуратуре Ярославской области.

За последние месяцы река несколько раз поменяла цвет. Пробы показали, что в воде превышена концентрация опасных веществ.