Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2022 9:36

В Ярославской области возбудили уголовное дело из-за загрязнения реки

Река Рыкуша в Тутаевском районе является памятником природы
Полина Вачнадзе
Ущерб, причиненный памятнику природы, оценили в миллион рублей. ФОТО: департамент охраны окружающей среды и природопользования ЯО

Ущерб, причиненный памятнику природы, оценили в миллион рублей. ФОТО: департамент охраны окружающей среды и природопользования ЯО

Тутаевская прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки Рыкуша, которая является памятником природы Ярославской области. Установлено, что реке причинен ущерб, который оценили в 1 миллион рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов».

Кроме того, прокуратура направила в суд иск в адрес администрации Тутаевского района, МУП ТМР «ТКС» и ООО «Водосток». Ведомство требует прекратить сброс сточных вод на территорию памятника природы, сообщили в прокуратуре Ярославской области.

За последние месяцы река несколько раз поменяла цвет. Пробы показали, что в воде превышена концентрация опасных веществ.