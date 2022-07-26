В Тутаеве появились результаты исследований реки Рыкуши. ФОТО: департамент охраны окружающей среды Ярославской области

В Тутаеве лаборатория Центра охраны окружающей среды региона прислала результаты исследований проб воды реки Рыкуши. Местные жители забили тревогу о ненормальном цвете реки в начале июля. Специалисты взяли пробы воды 11 и 15 июля.

- В пробах воды за 11 июля установлено, что качество сточных вод, сбрасываемых из организованного выпуска (трубы) на рельеф местности и далее в реку Рыкушу на территории памятника природы «Зеленая зона реке Рыкуши» в Тутаевском районе, не соответствует предельно допустимым концентрациям (ПДК), установленным «Нормативами качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения», - сообщили в департаменте охраны окружающей среды Ярославской области.

Примерно такое же заключение было вынесено и по пробам от 15 июля.

Также было отмечено, что в сточных водах выпуска № 4 превышены нормативы по азоту аммонийному, нитритам и фосфатам.

- По имеющейся в Центре охраны окружающей среды информации, эксплуатирует объекты ливневой канализации в Тутаеве ООО «Водосток». Сброс сточных вод на особо охраняемую территорию, загрязнение и захламление, включая акваторию водных объектов, является нарушением федеральных законов, - отметили в департаменте охраны окружающей среды региона. - Центром объявлены предостережения в адрес ООО «Водосток» о недопустимости нарушения режима особой охраны территории обязательных требований.

Также, материалы о сбросе сточных вод и загрязнении реки Рыкуши переданы в Ярославскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Тутаевскую межрайонную прокуратуру для проведения соответствующих мероприятий.