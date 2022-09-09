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Происшествия9 сентября 2022 7:51

В Ярославле «заминировали» учебные учреждения

Волна сообщений прокатилась в первый день выборов
Полина Вачнадзе
В школы и колледжи Ярославля пришли сообщения о минировании. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В школы и колледжи Ярославля пришли сообщения о минировании. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Несколько образовательных учреждения Ярославля сегодня, 9 сентября, получили сообщения о заложенных взрывных устройствах.

Среди «заминированных» объектов – автомеханический, технологический и медицинский колледжи, школа №3 и школа №52. Сообщается также о «минировании» рынка на Улице Белинского и ресторана быстрого питания на Тутаевском шоссе.

- В школе №52 было сообщение о возможном теракте. Уже проверили и запустили учебный процесс, - рассказывают ярославцы.

Любая информация о "терактах" тщательно проверяется.

Сегодня, 9 сентября, в Ярославской области начались выборы губернатора региона и депутатов муниципалитета. Большая часть избирательных участков находится именно в образовательных учреждениях.