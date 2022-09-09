В Ярославле «заминировали» учебные учреждения

В школы и колледжи Ярославля пришли сообщения о минировании. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте
Несколько образовательных учреждения Ярославля сегодня, 9 сентября, получили сообщения о заложенных взрывных устройствах.
Среди «заминированных» объектов – автомеханический, технологический и медицинский колледжи, школа №3 и школа №52. Сообщается также о «минировании» рынка на Улице Белинского и ресторана быстрого питания на Тутаевском шоссе.
- В школе №52 было сообщение о возможном теракте. Уже проверили и запустили учебный процесс, - рассказывают ярославцы.
Любая информация о "терактах" тщательно проверяется.
Сегодня, 9 сентября, в Ярославской области начались выборы губернатора региона и депутатов муниципалитета. Большая часть избирательных участков находится именно в образовательных учреждениях.