В Ярославской области открылись участки для голосования

Первые избиратели уже пришли на участки. ФОТО: избирательная комиссия Ярославской области

В 8 утра 9 сентября в Ярославской области открылись все участки для голосования. На протяжении трех дней – 9, 10 и 11 сентября – ярославцы будут выбирать губернатора региона, 38 депутатов муниципалитета Ярославля, пять глав и пять советов депутатов городских и советов поселения.

- Избиратели могут проголосовать традиционным способом и при помощи системы дистанционного электронного голосования «Мобильный избиратель», - уточнила председатель избирательной комиссии Ярославской области Елена Новик.

На 286 из 828 избирательных участках Ярославской области используются комплексы обработки бюллетеней – КОИБ. Они установлены в Ярославле, Переславле, Рыбинске, Ростове и Роствоском районе, Тутаеве и Угличе. Использование технических средств позволит быстрее произвести подсчет голосов.

Чем оснащены все без исключения избирательные участки, так это индивидуальными средствами защиты: масками, термометрами и дезинфицирующими средствами. От одноразовых ручек в этом году решили отказаться.