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Звезды16 июня 2022 11:50

В Ярославль приехал будущий директор Волковского театра Герман Громов

Айрат Тухватуллин переходит в МХТ имени А.Чехова
Полина Вачнадзе
В Ярославль приехал будущий директор Волковского театра Герман Громов. ФОТО: архив КП

В Ярославль приехал будущий директор Волковского театра Герман Громов. ФОТО: архив КП

В Ярославль приехал будущий директор Волковского театра Герман Громов. Его назначение уже согласовано в Министерстве культуры России, но официально пост директора Первого русского Громов займет в конце августе. На данный момент он числится продюсером театра.

Как сообщает «Городской телеканал», Герману Громову 53 года. Он родился в Москве, окончил театральное отделение Саратовской консерватории.

О том, что Айрат Тухватуллин переходит на работу в МХТ им.А.П.Чехова, стало известно в конце мая. Такое кадровое решение принял худрук МХТ Константин Хабенский.