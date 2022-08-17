ТЦ «Лотос» в Ярославле сгорел из-за ремонта

Стала известна предварительная причина пожара в ярославском торговом центре «Лотос» Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Стала известна предварительная причина пожара в ярославском торговом центре «Лотос». По информации регионального МЧС, к возгоранию привело нарушение норм безопасности при выполнении ремонтных работ на крыше.

ТЦ «Лотос» на улице Гагарина в Ярославле загорелся днем 27 июля. Сотрудники и посетители успели эвакуироваться, потому, к счастью, обошлось без пострадавших. Огонь полностью потушили только на следующий день. Была повреждена и частично обрушена крыша здания на площади в 1,5 тысячи квадратных метров.