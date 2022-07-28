Прокуратура начала проверку по факту возгорания торгового центра в Ярославле

Прокуратура Ярославской области начала проверку из-за пожара в торговом центре «Лотос»
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Прокуратура Ярославской области начала проверку из-за пожара в торговом центре «Лотос», который произошел вчера, 27 июля. Загорелся магазин на улице Гагарина в Ярославле.
- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, - сказали в ведомстве.
ТЦ «Лотос» загорелся около четырех часов дня. На месте работали чуть меньеш ста спасателей и 24 машины.
- В результате пожара повреждена и частично обрушена кровля на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
Огонь удалось ликвидировать только в третьем часу ночи 28 июля.